N24 Doku 14:05 bis 14:35 Dokumentation Susi Air - Die Dschungelpiloten Rush Hour GB 2014 Mitten in den Bergen von Papua, in West-Neuguinea, schließen sich plötzlich die Nebelschwaden um Captain Matt Dearden und seine Maschine. Hier einen sicheren Weg durch das Tal zu finden, ist extrem schwierig. Endlich am Boden scheint die Lage für Matt nicht sicherer zu werden. Er gerät in einen handfesten Streit. Auch sein Kollege Danie Malan steht unter Strom. Auf einer der schwierigsten Landebahnen in den Bergen Indonesiens muss er heute seine Feuerprobe bestehen. Originaltitel: Air Pressure