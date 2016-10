N24 Doku 11:40 bis 12:30 Reportage Der Palast der Super-Reichen - Das luxuriöseste Hotel der Welt entsteht D 2009 Merken Zur Eröffnung des Emirates Palace in Abu Dhabi muss alles bis ins kleinste Detail stimmen. Dabei gilt nicht nur bei der Ausbildung der über 50 Butler des Hauses Perfektion, auch in den Restaurantküchen werden die Mitarbeiter von verschiedenen Sterneköchen geschult. Das Personal ist stets angehalten, den Gästen jeden Wunsch zu erfüllen. Der dekadente Höhepunkt dieses Versprechens ist das "Million Dollar Paket" für ein All-Inclusive-Wochenende in diesem Fünf-Sterne-Luxus-Hotel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Palast der Super-Reichen - Das luxuriöseste Hotel der Welt entsteht