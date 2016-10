N24 Doku 00:05 bis 01:00 Dokumentation Drohnen - Ferngesteuerte Flugobjekte USA 2016 Merken Unbemannte Luftfahrzeuge in verschiedenen Formen und Größen sind heutzutage alltäglich im Gebrauch. Insbesondere für das Militär haben fernsteuerbare strategische Aufklärungsflüge einen großen Nutzen: Unbekannte und feindliche Gebiete können vor Operationen gefahrlos erkundet werden. Welche weiteren Aufgaben erfüllen Drohnen und seit wann sind sie im Einsatz? Die N24-Dokumentation rekonstruiert die Entstehung der Flugroboter und bietet einen Einblick in bisherige Einsätze. In Google-Kalender eintragen