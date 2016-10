N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder "Freitag der 13.": Woher kommt die Angst vor dem vermeintlichen Unglückstag? "Freitag der 13.": Woher kommt die Angst vor dem vermeintlichen Unglückstag? / Unsichtbare Krieger - mit welchen Tricks konnten sich Ninjas auf der Flucht verstecken? / Rollende Safes - wie sorgt ein Unternehmen für den sicheren Geldtransport in Südafrika? / Alltägliche Abzocke - wie funktioniert der legale Betrug? D 2015 Merken Der erste Autounfall, der einen Menschen das Leben kostete, ereignete sich an einem Freitag, den 13. - ein Zufall? "Welt der Wunder" findet heraus, was "Freitag den 13." den Ruf eines Unglückstages bescherte. Außerdem: Unsichtbare Krieger - mit welchen Tricks konnten sich Ninjas auf der Flucht verstecken? Rollende Safes - wie sorgt ein Unternehmen für den sicheren Geldtransport in Südafrika? Und: Alltägliche Abzocke - wie funktioniert der legale Betrug? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder