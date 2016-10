N24 Doku 15:15 bis 16:15 Dokumentation Die Reise der Kontinente - Amerika GB, USA 2013 Merken Einst Sumpf, dann Wüste, heute steinerner Zeuge der Kraft von Plattentektonik und Erosion: Im Grand Canyon breitet sich die Geschichte der Erde vor uns aus. Die BBC-Doku begleitet Wissenschaftler auf der Suche nach dem Ursprung und den Geheimnissen des amerikanischen Doppelkontinents, den die Landbrücke von Panama erst vor 3 Mio. Jahren formte. Der resultierende Artenaustausch lehrt uns Grundlegendes über das Leben. Doch was sagt uns die Vergangenheit über die Zukunft Amerikas? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rise of the Continents Regie: Stephen Cooter, Davina Bristow Kamera: Andrew Fleming