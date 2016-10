N24 Doku 08:00 bis 08:50 Dokumentation Stephen Hawking - Geheimnisse des Universums: Außerirdische GB 2009 Merken Gibt es intelligentes extraterrestrisches Leben? Wie könnte es aussehen und wo wäre es zu finden? Gemeinsam mit Stephen Hawking, einem der größten Wissenschaftler unserer Zeit, unternimmt N24 eine atemberaubende Expedition in die Weiten des Weltalls, um den großen Fragen der Kosmologie auf den Grund zu gehen. Hawking präsentiert auf faszinierende Weise wissenschaftliche Theorien, beeindruckende 3D-Animationen und Originalaufnahmen aus dem All. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Into the Universe with Stephen Hawking

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 398 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 158 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 158 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 158 Min.