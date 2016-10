N24 Doku 05:30 bis 06:15 Dokumentation Zielscheibe Erde - Angriff aus dem All USA 2013 Merken Manipuliertes Wetter, künstlich geschaffene Naturkatastrophen, auf die Erde gerichtete Kometen - ein "Angriff aus dem All" muss keine kriegerische Luftinvasion sein, wie sie in diversen Science-Fiction-Filmen gezeigt wird. Gibt es Möglichkeiten, die Menschheit davor zu schützen? Der erste Teil dieser Dokumentation zeigt, welche Angriffsszenarien vorstellbar sind, und welche Folgen sie für das Leben auf der Erde hätten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Target Earth (1)

