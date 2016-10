N24 Doku 23:15 bis 00:15 Dokumentation Geheimnisse des Weltalls: Zeitreisen USA 2010 Merken Dank Albert Einsteins Relativitätstheorie sind Zukunftsreisen heute zumindest theoretisch möglich. Wie es in der Praxis aussieht, wird u. a. in dieser Folge untersucht. Eine Reise zum 4,3 Lichtjahre entfernten (Doppel-)Stern Alpha Centauri würde 45 Tage dauern. Möglich wäre es allerdings nur, wenn das Raumschiff sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit bewegen könnte. Außerdem widmet sich die Doku der Frage, warum es ungleich schwieriger wäre, in die Vergangenheit zu reisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved