N24 Doku 21:15 bis 22:20 Dokumentation Spacetime Riskante Raumfahrt - Die Gefahren im All D 2016 Einige Gefahren des Universums sind unberechenbar - andere hat der Mensch sich selbst eingebrockt. Dabei ist Weltraummüll lange nicht die einzige Bedrohung im All: Wie gefährlich ist kosmische Strahlung für Astronauten und was löst Sonneneruptionen aus? Wie das Überleben im Weltraum trotz all der Risiken dank Wissenschaft und Technik funktionieren kann, zeigt die vierte Folge "Spacetime" mit Prof. Dr. Ulrich Walter. Originaltitel: Spacetime