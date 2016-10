N24 Doku 17:10 bis 18:10 Dokumentation Hercules LC-130 Skibird - Der Polarflieger CDN 2012 Merken Mit Skiern anstelle von Rollen ausgestattet ist dieser Flieger speziell dafür entwickelt, sicher auf den schneebedeckten Eisflächen in den kältesten Regionen der Erde abzuheben und zu landen: die "Hercules LC-130 Skibird". Wissenschaftliche Forschungsteams in Grönland und der Antarktis vertrauen auf die zuverlässige Versorgung durch das Militärflugzeug. Doch das Steuern dieser Maschine erfordert Erfahrung und Geschick. Welche weiteren Besonderheiten stecken in dem Polarflieger? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mighty Planes