N24 Doku 13:20 bis 14:10 Magazin Welt der Wunder Bis zum letzten Schliff: Wie wird ein echtes Rasiermesser hergestellt? D 2015 Eine extrem scharfe Klinge, die gleichzeitig sehr sanft zur Haut ist: Das Solinger Rasiermesser erfüllt alle Eigenschaften eines perfekten Rasierutensils. "Welt der Wunder" zeigt seine Herstellung und verrät, was es so besonders macht. Außerdem: Versunkene Schätze - wie finden Taucher Jahrhunderte alte Wracks? Weiterhin: Welche komplexe Technik steckt hinter moderner Wasserversorgung? Und: Wer schießt am schnellsten aus der Hüfte? Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder