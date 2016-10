N24 Doku 07:50 bis 08:40 Dokumentation Brasiliens Mega-Staudamm - Strom für Millionen GB 2011 Merken Die Itaipú-Talsperre zwischen Brasilien und Paraguay ist eines der leistungsfähigsten Wasserkraftwerke der Erde - und das nicht ohne Grund: Es ist die Hauptenergiequelle, aus der die Millionenmetropole São Paolo ihren Strom bezieht. Tief im Inneren des Kraftwerkes sorgen mehrere clevere Erfindungen dafür, dass dabei keine Katastrophen passieren. Die N24-Dokumentation stellt die wichtigsten Bauteile vor und zeigt, wie in gigantischen Ausmaßen aus Wasserkraft Strom gewonnen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Countdown to Collision

