N24 Doku 03:15 bis 04:05 Dokumentation Krieger der Vergangenheit - Die Ninja GB 2014 Merken Bekannt als die gefährlichste Spezialeinheit Japans, gingen die Ninja in die Geschichte ein. Einer ihrer stärksten Krieger war Hattori Hanzo. Dieser hervorragend ausgebildete Ninja erlangte an der Seite seines Herren Tokugawa Ieyasu Ruhm und Ehre. Geheime Martial Arts-Künste sowie hervorragende Kenntnisse über spezielle Waffen machten ihn und seine Truppe zu gefürchteten Kriegern. Doch dann wurden die Fertigkeiten der Ninja auf eine harte Probe gestellt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Black Ops

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 414 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 209 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 144 Min. Jazzopen Stuttgart 2015

Musik

3sat 02:35 bis 04:00

Seit 79 Min.