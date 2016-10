N24 Doku 22:05 bis 23:05 Dokumentation Krieger der Vergangenheit - Die Germanen GB 2014 Merken Sie lehrten selbst den römischen Truppen im Jahre 9 n. Chr. das Fürchten: die Germanen. Bereits im Kindesalter wurde ihnen beigebracht, in nächtlichen Wäldern mit den unterschiedlichsten Waffen zu kämpfen. Dadurch wuchsen sie zu gefährlichen Kriegern heran. Durch ihre Schnelligkeit und dank ihrer perfekten Tarnung gewannen sie schließlich die berühmte Schlacht im Teutoburger Wald und stoppten so eine nördliche Ausbreitung des Römischen Reiches. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Black Ops