N24 Doku 17:00 bis 17:55 Dokumentation Space-Tech - Raumanzüge GB 2015 Merken Sie sind ein Meisterwerk der Ingenieurskunst: Raumanzüge ermöglichen es, ein Stück unseres Heimatplaneten in den lebensfeindlichen Weltraum mitzunehmen - sie sind eine Art kleine Biosphäre, die den Astronauten Schutz bietet. Die N24-Dokumentation wirft einen Blick auf die spannende Entwicklungsgeschichte der Raumanzüge. Experten geben Einblicke in die Funktionsweise der technischen Wunderwerke und Astronauten erzählen von ihren Weltraumspaziergängen in den Schutzanzügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Survival in the Skies