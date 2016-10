N24 Doku 03:25 bis 04:05 Dokumentation Meilensteine der Technik: Frühe Superwaffen USA 2014 Merken Bereits vor 2.000 Jahren besaßen die Völker der Antike Waffen mit gewaltiger Zerstörungskraft. So ließ der ägyptische Pharao Ptolemaios IV. ein selbst nach heutigen Maßstäben gigantisches Kriegsschiff erbauen: den 120 Meter langen Vierzigruderer "Tessarakonteres". Auch die Alten Griechen verfügten über eine Waffentechnologie, die Dank Archimedes' Genie ihrer Zeit weit voraus war. Experten geben Einblicke in die Ingenieurskunst der Antike und bauen die Superwaffen nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Impossible

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 404 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 204 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 134 Min. Nicht ohne meine Leiche

Komödie

Das Erste 02:15 bis 03:53

Seit 89 Min.