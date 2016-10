N24 Doku 01:05 bis 01:55 Dokumentation Auf der Suche nach Hitlers Leichnam USA 2006 Merken Als ihm die Granaten um die Ohren flogen und die Flugzeuge über seinem Bunker schwirrten, sah Hitler den Tatsachen der Niederlage ins Auge und nahm sich das Leben. Dann verschwand seine Leiche auf mysteriöse Weise. Erst später wurde bekannt, dass der sowjetische Diktator Josef Stalin den Toten jahrzehntelang vor dem Westen versteckt hielt. Das FBI verfolgte jahrelang falsche Fährten und hat dabei einen Ordner mit mehr als 700 Seiten über den Verbleib des toten Führers angelegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: History's Secrets: The Hunt for Hitler