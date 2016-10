N24 Doku 22:00 bis 23:00 Dokumentation Der erste moderne Krieg - Panzer GB 2014 Merken Mit dem Ersten Weltkrieg 1914 bricht ein neues Zeitalter der Kriegsführung an. Auch nach Wochen ist an der Westfront kein Ende in Sicht, obwohl bereits hunderttausende Männer auf beiden Seiten gefallen sind. Die Not macht das englische Militär erfinderisch: Aus einer eigentlich landwirtschaftlichen Innovation entsteht eines der wichtigsten Kampfmittel des modernen Krieges: der Panzer. Doch welche Hindernisse bringt die neue Waffe mit sich und wie kriegsentscheidend wird sie sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: WW1: The First Modern War