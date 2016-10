N24 Doku 13:10 bis 14:10 Dokumentation Die Erde im Visier USA 2009 Merken Seit mehr als 4,5 Milliarden Jahren umkreist unser Heimatplanet die Sonne, unbeeindruckt von Meteoriteneinschlägen, Erdbeben und anderen Naturkatastrophen. Die Erde ist ein unvorstellbar massiver Brocken Materie - doch wie belastbar ist sie? Drohen die von der Menschheit unternommenen Eingriffe in die Natur den Planeten zu zerstören? Welche anderen Gefahren könnten sonst den Untergang der Welt auslösen? Wissenschaftler gehen diesen Fragen anhand von verschiedenen Szenarien nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Planet Science - How to kill a planet?