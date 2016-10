N24 Doku 04:55 bis 05:30 Dokumentation Die UFO-Akten: Men in Black USA 2014 Merken Ist in Roswell wirklich ein UFO abgestürzt? Vertuschen seitdem sogenannte "Men in Black" die Wahrheit? Hinweise deuten darauf hin, dass es sich hierbei angeblich um eine Schattenregierung der USA handelt, deren Aufgabe es ist, außerirdische Besuche geheim zu halten. Was steckt wirklich dahinter? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dwight Equitz (Himself - UFO Researcher) Mary Josephine Hanson (Terry) Jason McClellan (Himself - UFO Journalist) Edwin Modlin II (Lead Scientist) Darren Andrew Nash (Soldier) Jeremy Ray (Himself - Host) Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Regie: Mitch Marcus Musik: Devin Powers