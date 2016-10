N24 Doku 01:10 bis 01:50 Magazin N24 Mystery Mythos Werwölfe und wandelnde Untote Mythos Werwölfe und wandelnde Untote D 2014 Merken Miriam Pede geht geheimnisvollen Phänomenen auf den Grund: In Literatur und Film fest verankert, erfreuen sich Zombies und Vampire seit jeher großer Beliebtheit. Doch wie viel Wahrheit steckt in den Geschichten über diese Untoten? Gab es sie tatsächlich? Hinweise darauf könnten sogenannte Bannrituale geben, die die Rückkehr der Verstorbenen verhindern sollten. Außerdem: Das Geheimnis der Werwölfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Miriam Pede Originaltitel: N24 Mystery