N24 Doku 17:15 bis 18:15 Dokumentation Superschiffe - Shrimp-Trawler Akamalik CDN 2009 Garnelenfischer sind an der Westküste Grönlands auf der Suche nach dem Fang ihres Lebens und dem großen Profit. Dafür sind sie rund drei Wochen lang auf der "Akamalik" unterwegs, einem der modernsten Fangschiffe der Welt mit bordeigener Fabrik. Zwei Fangnetze sollen dem 75 Meter langen Trawler Shrimps in Massen bescheren - doch die Crew hat die Rechnung ohne die Eiseskälte, plötzlichen Stürme und den dichten Nebel gemacht. Wird die "Akamalik" ihre Mission dennoch erfüllen? Originaltitel: Mighty Ships