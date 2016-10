N24 Doku 15:20 bis 16:15 Dokumentation Die Atlantik-Blockade GB 2009 Merken 1943 erreicht die Zahl der im Nordatlantik operierenden deutschen U-Boote ihren Höhepunkt - auch wenn die Verluste der Deutschen immer weiter steigen. Für die Alliierten bleibt die Situation weiterhin höchst gefährlich, denn Hitlers Seeblockade ist immer noch so effektiv, dass sie die unausweichliche Invasion durch Amerikaner und Briten auf dem europäischen Kontinent massiv in Frage stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Winston Churchill (Himself) Karl Dönitz (Himself) William Lyon Mackenzie King (Himself) Jamie Lee (Narrator) Franklin D. Roosevelt (Himself) Originaltitel: Convoy: War For The Atlantic Regie: Paul Copeland, Christopher Rowley Drehbuch: Stephen Milton, Michael Sheehan