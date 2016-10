RTL 21:15 bis 22:15 Dokusoap Bauer sucht Frau D 2016 2016-10-19 02:25 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Beim attraktiven Jungbauern Daniel in Nordrhein-Westfalen macht dessen Hofdame Lina Bekanntschaft mit dem lieben Vieh und wird gleich vor ihre erste Prüfung gestellt: Schafft sie es die Schafe umzutreiben? In Schleswig-Holstein imponiert der sanfte Riese Torsten seine Auserwählte Sandra mit seinen Kräften und in Baden-Württemberg geht es tief unter die Erde: Teilzeitbauer Jörg zeigt seine Haupterwerbstätigkeit und entführt seine Herzdame Vanessa in ein Bergwerk. In Sachsen beginnt für Kuhbauer Gerhard die Hofwoche mit Nicole und auch in der Südpfalz starten die Brüder Berthold und Bernd-Udo gut gelaunt mit ihren Hofdamen Anja und Cornelia in die gemeinsame Zeit. Doch hält die gute Laune an? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bauer sucht Frau