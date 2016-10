RTL 21:15 bis 22:15 Serien Shades of Blue Start der neuen Serie USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Neu Neue Folge Neue Staffel Merken Neue Krimiserie mit Jennifer Lopez und Ray Liotta. Die alleinerziehende Ermittlerin Harlee, ihr Korrupter Chef Matt Wozniak und dessen Team sorgen in Brooklyn für Recht und Ordnung. Dabei wird so manche Grenze überschritten, und so manches Schmiergeld angenommen. Doch dann wird Harlee vom FBI in eine Falle gelockt und vor die Wahl gestellt. Entweder sie wandert ins Gefängnis, oder sie ermittelt als Maulwurf gegen ihr eigenes Team ... RTL zeigt 13 Episoden in Doppelfolgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Harlee Santos) Ray Liotta (Matt Wozniak) Drea de Matteo (Tess Nazario) Warren Kole (Robert Stahl) Dayo Okeniyi (Michael Loman) Hampton Fluker (Marcus Tufo) Vincent Laresca (Carlos Espada) Originaltitel: Shades of Blue Regie: Barry Levinson Drehbuch: Adi Hasak Kamera: Stefan Czapsky Musik: Wendy Melvoin, Jeff Russo