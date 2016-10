RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Das Mountainbike in der Magierin USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In ihrem neusten Fall haben die Ermittler des FBI und die Wissenschaftler des Jeffersonian den Mord an einer Zauberin aufzuklären. Bei der Toten handelt es sich um Klarissa Mott, eine junge aufstrebende Magierin, die wöchentlich auf der Kleinkunstbühne Magic Palace ihr Können zur Schau gestellt hat. Ein Besuch auf dem Arbeitsplatz der Toten ist allerdings nicht sehr hilfreich. Sowohl der Chef als auch die Kollegen versichern dem FBI, dass Klarissa weder Feinde noch übereifrige Konkurrenten hatte, lediglich dass sie von dem Besitzer des Magic Palace, Mr. Jay, bevorzugt behandelt wurde. Klarissas Überreste zeigen Anzeichen einer Reaktion auf eine Pilzallergie. Die Todesursache rückt damit den Freund der Mitbewohnerin des Opfers in den Mittelpunkt des Kreises der Verdächtigen. Er betreibt ein kleines Cateringunternehmen und setzt dort hochwertiges Trüffelöl ein, welches die allergische Reaktion ausgelöst haben könnte. Außerdem soll er eine Affäre mit dem Opfer gehabt haben. Doch obwohl sich die Indizien gegen ihn verdichten, gelingt es den Ermittlern nicht, ihm die Tat nachzuweisen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Dr. Temperance "Bones" Brennan) David Boreanaz (Special Agent Seeley Booth) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Dr. Camille Saroyan) T.J. Thyne (Dr. Jack Hodgins) John Boyd (FBI Special Agent James Aubrey) Eugene Byrd (Dr. Clark Edison) Originaltitel: Bones Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Joe Hortua Kamera: Robert Reed Altman Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 12