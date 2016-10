RTL 01:50 bis 02:40 Krimiserie CSI: Vegas Die Poesie der Puppen, die aus Gummi CDN, USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken In einer dunklen Seitenstraße wird ein Mann namens Nelson Kern ermordet aufgefunden. Bei der näheren Untersuchung der Umgebung findet das Team in einem Müllcontainer ein Gummipuppen-Kostüm, das der Tote offenbar getragen hat, als er erstochen wurde. Über die Schneiderin der lebensechten Latex-Frauenkostüme gelangt D.B. Russell an die Adresse eines Clubs, in dem sich die "Rubber Dolls" und deren Verehrer treffen. Die Ermittler erfahren, dass das Kostüm des Ermordeten Charlene hieß und nach dem Vorbild des ehemaligen Models Charlene Brock geschaffen wurde. Die Puppe Charlene war die neue Club-Königin, was der früheren Club-Königin Lexy allerdings gar nicht gepasst hat. Ohne konkrete Anhaltspunkte kreisen die Ermittlungen zwischen Schwulenhassern und gekränkten Diven - allerdings erfolglos. Bis das Fahrzeug des Opfers gefunden wird, in dessen Kofferraum das Kostüm für "Lexy" liegt. Bei der erneuten Untersuchung des Tatorts finden Sara und Nick die Tatwaffe, eine Nagelfeile mit dem Logo der Model-Agentur Brock. Da auf dieser ein Fingerabdruck von Jonah Brock gefunden wird, fällt der Verdacht zunächst auf ihn, doch er hat ein Alibi. Wem also war noch daran gelegen Nelson Kern alias Charlene auszuschalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Elisabeth Shue (Julie Finlay) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Louis Shaw Milito Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Tom Mularz Kamera: Crescenzo G.P. Notarile Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12