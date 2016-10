RTL 20:15 bis 22:50 Actionfilm The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro USA 2014 Nach einer Vorlage von Alex Kurtzman, Roberto Orci, Jeff Pinkner, James Vanderbilt 2016-10-16 23:35 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Teil 2 der neuen "Spider-Man"-Verfilmungen von Regisseur Marc Webb. Peter Parker alias Spider-Man (Andrew Garfield) bekommt es in Teil 2 der Neuauflage mit dem energiegeladenen Bösewicht Electro (Jamie Foxx) zu tun. Der Held mit spinnen-ähnlichen Superkräften muss sich dabei außerdem um seine Beziehung zu seiner großen Liebe Gwen Stacy (Emma Stone) kümmern. Und als ob das nicht schon reichen würde, kommt dann auch noch der Superschurke Green Goblin ums Eck. Unterhaltsame Comicverfilmung mit Andrew Garfield ("The Social Network"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Garfield (Spider-Man / Peter Parker) Emma Stone (Gwen Stacy) Jamie Foxx (Electro / Max Dillon) Dane DeHaan (Green Goblin / Harry Osborn) Colm Feore (Donald Menken) Felicity Jones (Felicia) Paul Giamatti (Aleksei Sytsevich) Originaltitel: The Amazing Spider-Man 2 Regie: Marc Webb Drehbuch: Alex Kurtzman, Roberto Orci, Jeff Pinkner Kamera: Dan Mindel Musik: Pharrell Williams, Johnny Marr, Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12