RTL 15:45 bis 17:45 Dokusoap Bauer sucht Frau D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Seit 2005 sorgt Deutschlands erfolgreichste TV-Romanze bereits für Herzklopfen auf dem Land und jede Menge Gesprächsstoff. Jetzt präsentiert RTL die nunmehr zwölfte Staffel von "Bauer sucht Frau" mit Inka Bause und elf neuen Landwirten, die sich in diesem Jahr auf die romantische Suche nach der großen Liebe einlassen wollen. Inka Bause verspricht: "Die Zuschauer können sich auf eine Staffel mit vielen jungen, attraktiven Landwirten freuen!" Nach der Aufrufsendung am Pfingstmontag durften die Bauern jeweils zwei potenzielle Partnerinnen auswählen und auf dem traditionellen Scheunenfest im Sommer persönlich kennenlernen. Dort werden die ersten verliebten Blicke gewechselt und die Landwirte entscheiden, wem sie die Tür zu Heim und Hof öffnen möchten und eine Einladung zum Probewohnen aussprechen. Während der Hofwoche dürfen die Auserwählten frische Landluft schnuppern - und vielleicht liegt ja sogar die ganz große Liebe in der Luft? Die Bauern 2016: Bernd-Udo, 41, aus der Südpfalz Berthold, 47, aus der Südpfalz Christian, 31, aus Niderbayern Daniel, 25, aus Siegen Fritz, 69, aus Småland (Schweden) Gerhard, 76, aus dem Erzgebirge Jörg, 32, aus dem Neckar-Odenwald-Kreis Klaus, 32, aus Oberbayern Martin, 29, vom Chiemsee Roland, 30, aus dem Hochsauerland Torsten, 40, aus Lübeck In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Bernd-Udo (41, aus der Südpfalz), Berthold (47, aus der Südpfalz), Christian (31, aus Niderbayern), Daniel (25, aus Siegen), Fritz (69, aus Småland, Schweden), Gerhard (76, aus dem Erzgebirge), Jörg (32, aus dem Rhein-Neckar-Kreis), Klaus (32, aus Oberbay Originaltitel: Bauer sucht Frau