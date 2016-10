RTL 09:15 bis 10:00 Magazin Die Fakten-Checker Orientierung D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In dieser Folge der Fakten-Checker stellt Reporterin Evelyn Weigert unseren Orientierungssinn auf die Probe. Ausgesetzt in der größten Wüste Deutschlands sucht Evelyn an der Seite von Survival Experten Ronny Schmidt den Weg zurück in die Großstadt - ganz ohne technische Hilfsmittel. Wenn wir durch den Park spazieren, lässt sich ein bekanntes Phänomen beobachten: Hunde, die ziellos rumschnüffeln, sich um die eigene Achse drehen und dann ihr Geschäft verrichten. Wir decken auf, warum unsere geliebten Vierbeiner das tun und checken, was diese Prozedur mit Orientierung zu tun hat. Der Wissenschaft ist schon länger bekannt, dass sich Männer und Frauen im Raum anders orientieren. Im Orientierungs-Battle der Geschlechter werden wir eine Reihe von Experimenten durchführen, die unsere Kandidaten in die Irre führen. Und seien Sie gespannt - wir haben auch einige Test für Sie parat, bei denen Sie Ihren Orientierungssinn überprüfen können. In Google-Kalender eintragen Moderation: Evelyn Weigert Originaltitel: Die Fakten-Checker