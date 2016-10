ONE 02:15 bis 02:45 Comedyserie Little Britain GB 2005 2016-10-23 05:15 Live TV Merken Sprecher: Tom Baker "Little Britain" stellt das Königreich auf eine harte Probe, denn den beiden Masterminds Matt Lucas und David Walliams ist wirklich gar nichts heilig. In jeder Folge schlüpfen sie in verschiedene Rollen und spalten mit Anarcho-Humor und einer ordentlichen Portion Bad Taste die Nation. Ob die prollige Vicky Pollard oder der naive Lou und sein angeblich gehbehinderter Freund Andy - ihre Figuren sind weltweit Kult. Ist das noch die feine englische Art? Computer sagt NEIN! 1. Lou & Andy - Terrasse 2. Carol - Versicherung 3. Vicky Pollard - Babysitter 4. Linda - Molly, der Maulwurf 5. Sir Norman Fry - Dating Website 6. Marjorie - Slideshow 7. Vicky Pollard - Babysitter 2 8. Ashraf, der Pferdeflüsterer - Computer Shop 9. Daffyd - Job 10. Sid Pegg - Selbstverteidigung 11. Mr Mann - Kostüme 12. Lou & Andy - Rugby Match 13. Sebastian & Michael - Arabisch-Israelisches Abkommen 14. Emily & Florence - Baby In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Lucas (Various Roles) David Walliams (Various Roles) Stephen Aintree (Lloyd Snow) Joann Condon (Fat Pat) Originaltitel: Little Britain Regie: Declan Lowney Drehbuch: Matt Lucas, David Walliams Kamera: Katie Swain Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 16

