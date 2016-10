ONE 20:15 bis 21:15 Show Inas Nacht Late-Night-Show mit Ina Müller D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Gäste: Sky du Mont, Detlef D! Soost, Nisse, "The Franklin Electric" Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe 'Zum Schellfischposten'. Ina Müller begrüßt heute den Schauspieler und Autor Sky du Mont. Er erzählt von Knoblauchgerüchen bei Filmdrehs, von einem geplatzten Vertrag als James-Bond-Darsteller und von seiner Hoffnung, dass direkt auf der Reeperbahn einmal ein Seniorenheim eröffnet wird, in das er dann einziehen kann. Zum Tresen hinzu kommt TV-Coach und Choreograf Detlef D! Soost. Er berichtet, dass er als Jugendlicher mit viel Tanztraining und selbst hergestelltem Haargel zum Michael Jackson der DDR werden wollte. Anschließend erklärt er, wie er vor einigen Jahren 32 Kilo abnahm, nachdem er zuvor Oben-ohne-Fotos von sich beim Beachvolleyball gesehen hatte. Musikgast ist heute der gebürtige Hamburger Songwriter Nisse, der seinen mitreißenden Elektro-Pop erstmals im TV vorstellt. Aus Kanada sind außerdem "The Franklin Electric" zu Besuch, die den heutigen Abend mit ihrem melodischen Indie-Pop beschließen. Wie immer mit dabei sind natürlich auch die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die 'Tampentrekker', die wie immer bei Wind und Wetter vor den geöffneten Fenstern des "Schellfischpostens" auf ihre Einsätze warten. 14 Personen stellen das Publikum - mehr passen nicht rein bei 'Inas Nacht', aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ina Müller Gäste: Gäste: Sky du Mont, Detlef D! Soost, Nisse, The Franklin Electric Originaltitel: Inas Nacht