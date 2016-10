ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 113 D 2006 Stereo Live TV Merken Charlotte bittet ihren Mann, den Fürstenhof nicht zu verlassen. Werner willigt schließlich ein, doch weder er noch seine Frau wissen mit der Situation umzugehen. Charlotte hält weiterhin an der Forderung fest, dass Werner seine Anteile am Fürstenhof seinen Söhnen überschreiben soll. Auf der Gesellschafterversammlung des Fürstenhofs gibt Werner seine Entscheidung bekannt: Er wird sich aus dem Geschäft zurückziehen und alles seinen Söhnen überschreiben. Doch damit gibt sich Inge nicht zufrieden, sie will eine Auflösung der Fusion. Wenig später ist sich Charlotte nicht mehr sicher, ob es richtig war, Werner zu halten. Stattdessen gelangt sie zu der Einsicht, dass ihr ganzes Leben mit Werner eine Lüge war. Werner gibt Robert die Schuld an allem und verstößt seinen Sohn. . Viola ist es gelungen, den Job als Masseurin zu bekommen. Nun stürzt sie sich für Tanja in die Suche nach einen neuen Nachmieter für die Dachwohnung. Als sie mitbekommt, dass Xaver auf der Suche nach einem Liebesnest ist, nutzt sie geschickt diese 'Notlage', um die Wohnung an ihn weiter zu vermieten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Karyn von Ostholt (Inge Klinker-Emden) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Sebastian Deyle (Maxim Klinker-Emden) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Dieter Schlotterbeck, Alexander Wiedl Drehbuch: Gisa Pauly