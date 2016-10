Carsten und Käthe machen sich Sorgen um Felix. Ihr Schützling leidet seit einiger Zeit an einem grippalen Infekt. Eigentlich kein Grund zur Besorgnis, wenn Felix nicht HIV-positiv wäre. Zur Sicherheit will Carsten genauere Untersuchungen durchführen lassen. Die Hochzeitsvorbereitungen bei Hajo und Berta laufen auf Hochtouren. Nächste Woche wollen sie sich endgültig das Ja-Wort geben. Die beiden müssen allerdings eine Enttäuschung verkraften. Manoel teilt dem Brautpaar aus dem fernen Mexiko mit, dass er nicht zur Hochzeit kommen kann, kündigt aber gleichzeitig eine Überraschung an. In Google-Kalender eintragen