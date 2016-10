ONE 22:30 bis 23:15 Magazin Tracks Le Butcherettes / Sharon Stone / Strike a pose D, F 2016 Stereo 16:9 Merken Heute trifft sich Tracks u.a mit starken Frauen. Sie machen Punkrock, Filme oder feministische Pornos. Teri Gender Bender ist die Superheldin des Punkrock. Mit ihrer Band Le Butcherettes machte sie zuerst auf die Unterdrückung der Frauen und die Kriminalität in ihrer Heimat Mexico aufmerksam. Nun gibt sie allen Rebellinnen dieser Welt einen Soundtrack. Sharon Jones ist keine Rebellin, dafür aber 'street smart', vor allem ist ihre Stimme einmalig: gelebter, toller Soul. Heute ist Sharon Jones ein Star, entdeckt wurde sie erst spät. Lange Zeit hatte sie sich als Hochzeitssängerin und Gefängniswärterin über Wasser gehalten. Sie weiß also, wovon sie spricht, wenn sie übers Leben singt. Und: Madonnas Tänzer packen aus. In der niederländischen Dokumentation "Strike A Pose" verraten sie, was sich 1990 hinter den Kulissen der "Blond Ambition Tour" abspielte. 25 Jahre ist es her, dass Popdiva Madonna mit ihrer wohl umstrittensten Tour um die Welt reist. Bei ihrer "Blond Ambition Tour" prallen katholische Spießigkeit und lockere Sexualmoral aufeinander: Madonna setzt sich auf der Bühne für die Rechte von Homosexuellen ein. An ihrer Seite sind sieben Tänzer, die schon bald zu Ikonen der Schwulenbewegung werden. Damals sind Outings selten, die Angst vor Aids ist groß. Die Tänzer der Popdiva, die sich auf der Bühne in provokante Posen werfen, sind für viele Homosexuelle die ersten role models. Doch drei der Tänzer sind damals mit HIV infiziert. Aus Angst, den Job zu verlieren, verheimlichen sie ihre Krankheit. In "Strike A Pose" sprechen sie erstmals über ihr Doppelleben im Rampenlicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tracks