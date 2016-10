ONE 04:00 bis 04:15 Magazin Shuffle D 2016 2016-10-20 01:30 Live TV Merken "Shuffle" ist das wöchentliche Gossip-Comedy-Magazin, präsentiert von Lena Liebkind. Lena, Komikerin der neuen Generation, beschäftigt sich in "Shuffle" mit Themen von "Gossip" bis 'Realsatire'. Frei nach Lenas Motto: "Kill your Barbie! Böse Mädchen haben mehr Spaß!" hinterfragt sie Dos and Don'ts der Generation Foodporn und Guilty Pleasure. Spitz, aber mit Charme, nimmt sie schrilles, skurriles und überraschendes Material aus dem TV und dem Internet unter die Lupe. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lena Liebkind Originaltitel: Shuffle

