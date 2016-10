ONE 22:35 bis 23:00 Serien Nurse Jackie Hühnersuppe USA 2009 2016-10-18 03:35 Stereo 16:9 Merken Eddie soll entlassen und durch einen Pyxis, einen elektronischen Medikamentenschrank, ersetzt werden. Jackie ist entsetzt und bittet Dr. Cooper, dagegen zu stimmen. Mister Zimberg wird mit Herzproblemen in die Notaufnahme eingeliefert, doch er will nicht mehr behandelt werden. Stattdessen lässt er sich von seiner Frau mit Hühnersuppe versorgen. Jackie setzt durch, dass die beiden bleiben können und so kann Mister Zimberg friedlich sterben. Doktor O'Hara hat Zoey ihr neues Stethoskop gemopst und amüsiert sich königlich darüber, wie Zoey nicht den Mut aufbringt, es zurückzufordern. Bonnie, eine junge Frau, wird mit Krämpfen eingeliefert. Es stellt sich heraus, dass sie Vicodin-abhängig ist. Jackie rät ihr zu einem Entzug. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Haaz Sleiman (Mohammed "Mo-Mo" De La Cruz) Paul Schulze (Eddie Walzer) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Eli Wallach (Bernard Zimberg) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Craig Zisk Drehbuch: Mark Hudis Kamera: Christopher LaVasseur Musik: Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12