PopXport Das deutsche Musikmagazin D 2016

PopXport stellt herausragende Interpreten und Bands aus Deutschland vor, zeigt die neuesten Trends und berichtet über wichtige Musikveranstaltungen. Jede Woche gibt es Videoclips von aktuellen Hits und Popklassikern. Außerdem bietet PopXport einen Überblick über die neuesten Veröffentlichungen, Kurzmeldungen aus der deutschen Musikszene und ein Quiz. PopXport ist Medienpartner des "Wacken Metal Battle" und der "Initiative Musik", der Fördereinrichtung der Bundesregierung für die Musikwirtschaft. Das Magazin wird von der Deutschen Welle in Berlin produziert. Moderatoren sind Sarah Hofmann, Nadine Vasta und Markus Schultze. Das Album gilt als Königsdisziplin der Popmusik. In den vergangenen fünf Jahrzehnten landeten mehr als 400 Alben aus Deutschland in den Charts weltweit. PopXport-Ranking - Die zehn erfolgreichsten Alben aus Deutschland: * Platz 10: Boney M. - Nightflight to Venus * Platz 9: Milky Chance - Sadnecessary * Platz 8: Lou Bega - A Little Bit of Mambo * Platz 7: Snap! - World Power * Platz 6: Donna Summer - I Remember Yesterday * Platz 5: Crazy Frog - Crazy Hits * Platz 4: Rammstein - Liebe ist für alle da * Platz 3: Scorpions - Savage Amusement * Platz 2: Kraftwerk - Autobahn * Platz 1: Enigma - MCMXC a.D.