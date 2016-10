ONE 09:45 bis 10:15 Kochen Tim Mälzer kocht! Kartoffelteigvariationen D 2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Begriff "Malfatti" heißt "misslungen" oder "schlecht gemacht". Tatsächlich sehen die gleichnamigen italienischen Teigbällchen im Vergleich mit der schlanken Nudel-Konkurrenz klobig aus, sind aber wahre Leckerbissen - besonders wenn ARD-Chefkoch Tim Mälzer sich an die Zubereitung aus Kartoffelteig und jungem Blattspinat macht. Dazu reicht er eine aufgeschäumte Parmesansoße und Römersalat mit Vichykarotten und einer fruchtigen Zitronenvinaigrette. Auch die Reste der Teigklöße verwertet Tim Mälzer gleich mit und serviert frittierte Kartoffelbällchen im Sahnemeerrettichteig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tim Mälzer kocht!

