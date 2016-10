ONE 20:15 bis 22:10 Drama Mütter und Töchter USA, E 2009 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Manche Entscheidungen verfolgen einen für den Rest des Lebens. So auch bei der 50-jährigen Physiotherapeutin Karen (Annette Bening): Mit 14 Jahren wurde sie schwanger und gab das Kind notgedrungen zur Adoption frei. Direkt nach der Entbindung wurde sie von ihrer Tochter getrennt. Diesen Verlust hat Karen nie verwunden. Sie führt ein zurückgezogenes Leben und meidet den Kontakt zu anderen Menschen. Ihrer unbekannten Tochter schreibt sie Briefe, die sie aber nie abschickt. Der einzige Mensch in Karens Leben ist ihre pflegebedürftige Mutter. Bis sie eines Tages ihren Arbeitskollegen Paco (Jimmy Smits) kennenlernt. Der sympathische und zurückhaltende Mann zeigt deutliches Interesse an ihr - und tatsächlich gelingt es ihm, Karens raue Schale zu durchbrechen und ihrem Leben eine Wende zu geben. Auch Karens Tochter Elizabeth (Naomi Watts) führt ein Leben in selbstgewählter Einsamkeit. In ihrem Job als Anwältin ist sie äußerst erfolgreich, aber privat schottet sie sich von anderen Menschen ab. Als sie eine neue Stelle in einer großen Kanzlei antritt, beginnt sie eine Affäre mit ihrem Chef Paul (Samuel L. Jackson). Doch auch ihn lässt sie emotional nicht wirklich an sich heran. Dann aber wird Elizabeth ungewollt schwanger. Obwohl Paul ihr Unterstützung anbietet, will sie das Kind nach der Geburt zur Adoption freigeben. Aber es kommt anders als geplant. Unterdessen hofft das afroamerikanische Ehepaar Lucy (Kerry Washington) und Joseph (David Ramsey) verzweifelt auf ein Kind. Da Lucy unfruchtbar ist, möchten die beiden ein Baby adoptieren. Nach zermürbenden Vorgesprächen bei einer Vermittlungsorganisation scheint sich ihr Traum endlich zu erfüllen. Doch Joseph kommt mit dem Gedanken, ein fremdes Kind aufzuziehen, nicht zurecht - die Ehe gerät in die Krise. Lucy ahnt noch nicht, dass sich ihr Kinderwunsch bald trotzdem erfüllen wird - und sie auf schicksalhafte Weise auch Karen dazu verhilft, mit ihrer Vergangenheit ins Reine zu kommen. "Mutter und Töchter" erzählt von drei starken Frauen, die sich zwar nie gesehen haben, deren Schicksale aber auf ungeahnte Weise miteinander verknüpft sind. Dabei vermeidet der preisgekrönte kolumbianische Regisseur und Drehbuchautor Rodrigo García jedes Pathos und setzt auf eine realistische Lebensnähe. In den Hauptrollen liefern Naomi Watts ('Diana'), Oscar-Preisträgerin Annette Bening und Kerry Washington, bekannt aus 'Django Unchained', berührende Porträts eigenwilliger, vom Leben gezeichneter Frauen. Beim traditionsreichen Filmfestival von Deauville wurde "Mutter und Töchter" mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Naomi Watts (Elizabeth) Annette Bening (Karen) Samuel L. Jackson (Paul) Kerry Washington (Lucy) Jimmy Smits (Paco) S. Epatha Merkerson (Ada) Elpidia Carrillo (Sofia) Originaltitel: Mother and Child Regie: Rodrigo García Drehbuch: Rodrigo García Kamera: Xavier Pérez Grobet Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 12