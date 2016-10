ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 108 D 2005 Stereo Live TV Merken Um einen Skandal zu vermeiden, verhindert Charlotte im letzten Moment Werners Geständnis bei der Polizei. Cora geht indes in die Offensive und zeigt Charlotte ihr wahres Gesicht. Langsam wird Charlotte klar, dass ihre vermeintlich beste Freundin schon seit langem gegen sie intrigiert. Und schließlich erfährt sie von ihrem Mann, dass Cora sogar eine Mörderin ist. Doch offensichtlich sind Charlottes Vorwürfe gegen Werner zu heftig, denn kurze Zeit später beobachtet Robert, wie sein Vater Cora wieder in den Armen hält und küsst. Viola zieht aus dem Fürstenhof aus und in Tanjas Dachwohnung ein. Tanja ist diese Entwicklung gar nicht recht. Beunruhigt beobachtet sie außerdem, wie Viola sorglos mit viel Geld um sich wirft. Am liebsten würde Tanja ihrer Mutter aus dem Weg gehen und so verbringt sie eine Partynacht in München. Als sie am Morgen nach Hause kommt, wartet eine Überraschung auf sie: Viola hat die Wohnung neu dekoriert. Marie wird endgültig klar, dass sie weder für Xaver noch für Robert Gefühle hegt. Während Xaver mit seinem Spott nervt, zieht Robert angesichts der Ereignisse in seiner Familie nur den - für Marie enttäuschenden - Schluss, dass man eben nie heiraten sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Wenzel (Cora Franke) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Karyn von Ostholt (Inge Klinker-Emden) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Klaus Knoesel Drehbuch: Sabine Neumann