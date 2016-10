ONE 12:30 bis 14:00 Liebesfilm Die Schäferin D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Seit einem Jahr bemüht sich Juristin Svea erfolglos um einen Job. Da eröffnet ihr ein Anruf aus der Heimat eine unverhoffte Alternative: Ute, eine Schulfreundin, sucht für ihren erkrankten Onkel jemanden, der sich um seine Schafherde kümmert. Svea hat vor ihrem Studium eine Schäfer-Ausbildung absolviert und stellt sich der Herausforderung. In der Rhön trifft sie überraschend auf ihre Jugendliebe Hannes, der hier als Tierarzt arbeitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefanie Stappenbeck (Svea Hofmann) Hans-Werner Meyer (Hannes Hogland) Katja Studt (Ute Hogland) Anna Willecke (Anja Hogland) Michael König (Walter Roden) Petra Kleinert (Marion Gräfin Lowitz) Wolfgang Packhäuser (Dieter Graf Lowitz) Originaltitel: Die Schäferin Regie: Dagmar Damek Drehbuch: Dagmar Damek, Manfred Kosmann Kamera: Johannes Geyer Musik: Jens Langbein, Robert Schulte Hemming Altersempfehlung: ab 6