Diese Woche in kinokino: * Die Welt der Wunderlichs Überzeichnung ist ein Geheimnis des Humors. Dani Levy erzählt in seiner hysterischen Komödie sehr liebevoll von den Belastungen einer alleinerziehenden Mutter im Kreise ihrer durchgeknallten Familie. Ein hervorragend besetzter Film - mit Katharina Schüttler, Peter Simonischek und Hannelore Elsner, dessen komplizierte Entstehung Dani Levy kinokino im Interview verrät. * Affenkönig Schräg lachen ist bei dem Schweizer Regisseur Oliver Rihs garantiert. In "Affenkönig" treffen sich alte Schulfreunde in der Midlife-Crisis zum Feiern in Südfrankreich - leider mit Familienanhang. Über Eskalation, Humor und Kreativität sprach kinokino mit Regisseur und Darstellern. * American Honey Dieses ausgeflippte Roadmovie über eine jugendliche Drückerkolonne in den USA brachte Regisseurin Andrea Arnold beim Filmfestival in Cannes den Preis der Jury ein. Eine rauschhafte Reise und ein Musiktrip durch das Land der Möglichkeiten, die man nur lieben oder hassen kann. * In unserer Rubrik Lieblingsfilm erzählen Roger und Schu, zwei Mitglieder der bayerischen Hip-Hop-Truppe Blumentopf, von "Die üblichen Verdächtigen". Der Film von Bryan Singer aus dem Jahr 1995 inspirierte die Band sogar zum Titel ihres Albums "Kein Zufall". Wie, das verraten die Musiker bei kinokino und rappten sogar exklusiv zum Film. Ein letzter Höhepunkt der Band, die sich Ende Oktober trennen wird.