ONE 01:15 bis 01:45 Serien Nurse Jackie Von wegen süß USA 2009 Live TV Merken Ein Mann, Louis, kommt in die Notaufnahme und will dringend mit jemandem sprechen. Er schlägt Jackie. Später schlägt er einen Feuermelder ein und verletzt sich an der Hand. Es stellt sich heraus, dass er für eine schwerkranke Mutter sorgen muss und völlig überfordert ist. Jackie nimmt sich des Mannes an. Zoey findet das Ohr, das Jackie in der Toilette versenkt hat. Während Jackie die Schuld ihrer Schwesternschülerin in die Schuhe schiebt, fragt sich Zoey wiederholt, ob sie in diesem Job richtig ist. Doch Jackie wäscht ihr den Kopf. Ein 13jähriger Junge wird mit einer schweren Schädelverletzung eingeliefert. Dr. Cooper vermutet ein Aneurysma, doch Dr. O'Hara erklärt ihn für verrückt. Aber Dr. Cooper hatte recht. Jackie gibt sich einen Ruck und sagt Dr. Cooper, dass sie ihn für einen guten Arzt hält. Der Junge kommt durch, muss jedoch vermutlich wieder laufen lernen. Es stellt sich heraus, dass die Mutter dem kleinen Skateboardfahrer bewusst selber den Helm abgenommen hat. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Merritt Wever (Zoey Barkow) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Haaz Sleiman (Mohammed "Mo-Mo" De La Cruz) Paul Schulze (Eddie Walzer) Peter Facinelli (Dr. Fitch Cooper) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Craig Zisk Drehbuch: Liz Brixius, Linda Wallem Kamera: Vanja Cernjul Musik: Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12