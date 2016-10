ONE 23:15 bis 23:45 Familienserie Lindenstraße Folge: 1600 Rache der Natur D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Adi genießt das luxuriöse Leben in der Villa Romberger und Elise Romberger seine Anwesenheit. Adi ist so ganz anders als ihr Mann! Die beiden kommen sich immer näher. Nachdem Adi sie mit zu Marcellas Geburtstag genommen hat, ist Elise Feuer und Flamme - Kurz vor dem Start der Koch-App "Tischlein-klick-dich" macht Iris Alex Stress wegen des Geburtstages ihrer Mutter. Alex fühlt sich von ihr nicht ernst genommen. Die Stimmung unter den drei Koch-App-Gründern Marek, Alex und Philipp ist ohnehin gereizt, weil jeder neben dem Start privaten Ärger hat. Endlich ist das Paket angekommen, auf das Angelina sehnsüchtig wartete: Es enthält alles, was sie für die künstliche Befruchtung braucht. Als Philipp durch Zufall davon erfährt, rastet er aus - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joachim Hermann Luger (Hans Beimer) Maria-Luise Marjan (Helga Beimer) Birgitta Weizenegger (Ines Kling) Gunnar Solka (Peter "Lotti" Lottmann) Rebecca Siemoneit-Barum (Iffi Zenker) Julia Stark (Sarah Ziegler) Joris Gratwohl (Alex Behrend) Originaltitel: Lindenstraße Regie: Hans W. Geißendörfer Drehbuch: Boris Dennulat Kamera: Christoph Berg Musik: Jürgen Knieper, Triplet Studios