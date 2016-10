ONE 16:55 bis 17:45 Abenteuerserie Auf Achse Aussichtsloses Rennen D 1983 Stereo 16:9 Live TV Merken Verboten ist es bei strenger Strafe, was sich Trucker in Südafrika alljährlich leisten: Das illegale Wettrennen mit ihren schweren Brummern. Aber selbst die Polizeistreife wettet heimlich mit... Eigentlich mehr aus Dummheit gerät Meersdonk in den Rummel, während bei Willers seine frühere Rennfahrerleidenschaft sichtlich durchschlägt. Aber mit dem dramatischen Showdown haben beide dann nichts mehr zu tun. Das ist die Sache von total Verrückten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Udo Thomer (King) Simon Sabela (Leutnant) Richard Haines (Buschmann) Jan Roberts (Verrie) Tobie Cronje (Lohnes) Originaltitel: Auf Achse Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Michael Hild Kamera: Joseph Vilsmaier, Rolf Greim Musik: Paul Vincent