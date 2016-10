ONE 15:15 bis 16:05 Abenteuerserie Auf Achse Folge: 15 Hokuspokus D 1983 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Auftrag an die in Namibia gestrandeten Fernfahrer Meersdonk und Willers hört sich recht einfach an: Gepfändete Kühe bei einem Farmer in Owamboland abzuholen. Aber je weiter die Trucker in den rebellischen Norden von ehemals Deutsch-Südwest vorstoßen, desto unheimlicher wird es. Und gestandene Kerle wie die beiden müssen die reale Existenz eines 'Witchdoctors', eines Zauberers mit all seinen schwarzen Künsten, am eigenen Leib erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manfred Krug (Franz Meersdonk) Rüdiger Kirschstein (Günther Willers) Dieter Kirchlechner (Stadler) Maggie Heale (Frau Biehler) Sven Forsell (Schneider) Nic Potgieter (Waldschrat) Originaltitel: Auf Achse Regie: Hartmut Griesmayr Drehbuch: Klaus Bödeker, Isolde Sammer Kamera: Joseph Vilsmaier, Rolf Greim Musik: Paul Vincent