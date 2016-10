ONE 23:35 bis 01:00 Drama Zimmermädchen Lynn D 2014 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Lynn Zapatek putzt im Hotel Eden, und sie putzt gründlich. Wo andere Zimmermädchen nichts mehr sehen, fängt es bei Lynn erst an. Immer länger bleibt sie in den Zimmern, gebannt von allem, was sie dort sieht und findet. Dann wird sie mutiger, beschnuppert nicht nur fremde Kleider, sondern zieht sie auch an. An einem Mittwoch, als sie fast von einem Gast überrascht wird, versteckt sie sich unter dem Bett und verbringt dort die Nacht. Ihre Erste. Denn für Lynn ist klar, dass sie es wieder tun wird, tun muss. Von nun an liegt sie jeden Mittwoch unter den Betten der Gäste und lauscht auf das, was über ihr geschieht. Den Menschen auf den Leib rücken, ihrem Leben nachspüren, nah und zugleich fern zu sein, wie unsichtbar. "Zimmermädchen Lynn" ist das intensive Porträt einer obsessiven jungen Frau. Die intime Geschichte einer Suchenden, die wissen will, wie den anderen Menschen gelingt, was ihr selbst so schwerfällt - das Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vicky Krieps (Lynn) Lena Lauzemis (Chiara) Steffen Münster (Heinz) Christian Aumer (Ludwig Maurer) Christine Schorn (Lynns Mutter) Cornelia Dörr (Birgit) Sonja Baum (Silvia) Originaltitel: Das Zimmermädchen Lynn Regie: Ingo Haeb Drehbuch: Ingo Haeb Kamera: Sophie Maintigneux Musik: Jakob Ilja Altersempfehlung: ab 12