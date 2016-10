Die temperamentvolle Linda hat ihren Job als Chefredakteurin an den Nagel gehängt, um an der Seite des pensionierten Lateinlehrers Jakob das Leben zu genießen. Doch anstatt die Welt zu bereisen, heißt es für die beiden: Babysitting - denn ihre gestressten Kinder Leonie und Thomas geben ihre Drillinge ständig bei den Großeltern ab. So hatte Linda sich das nicht vorgestellt. Auch der geplanten Hochzeit des jungen Paares steht sie skeptisch gegenüber. In dieser verzwickten Situation taucht dann auch noch eine längst verflossene Liebschaft von Thomas auf und präsentiert Jakob einen weiteren Enkel. In Google-Kalender eintragen