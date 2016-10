RTL NITRO 00:30 bis 00:55 Comedyserie Brooklyn Nine-Nine Puppen, Puppen, zu viele Puppen USA 2014 HDTV Live TV Merken Da Amy und Jake schon früh am Morgen einen Gefangenen auf dem Land abholen und ihn zum 99. Revier bringen sollen, beschließen die beiden Detectives, schon am Abend vorher anzureisen und in einem Hotel zu übernachten. Als Amy erfährt, dass Jake seine neue Freundin Sophia dorthin eingeladen hat, um mit ihr eine romantische Nacht zu zweit zu verbringen, vertraut Amy Jake an, dass Teddy niemals auf eine solch außergewöhnliche Idee kommen würde. Jake beschließt daraufhin, dem Liebesglück der beiden auf die Sprünge zu helfen und bittet Teddy heimlich, Amy im Hotel zu überraschen. Diese freut sich jedoch nicht über Teddys Spontanbesuch, weil sie schon seit Längerem über eine Trennung nachdenkt. Anlässlich seines Jahrestages mit Kevin möchte Holt seinem Lebenspartner ein üppiges Frühstück ans Bett servieren. Holt versteht jedoch überhaupt nichts vom Kochen, sodass er Boyle um ein paar nützliche Tipps bittet - was diesem natürlich eine große Ehre ist. Obwohl Rosa stark erkältet ist, kommt sie zur Arbeit, denn ihre Taskforce braucht dringend einen neuen Erfolg. Als ihr jedoch der Hustensaft zu Kopf steigt und sie sich nicht mehr unter Kontrolle hat, versuchen Terry und Gina, ihre Kollegin zu überwältigen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Samberg (Jake Peralta) Andre Braugher (Ray Holt) Melissa Fumero (Amy Santiago) Terry Crews (Terry Jefford) Joe Lo Truglio (Charles Boyle) Eva Longoria (Sophia Perez) Stephanie Beatriz (Rosa Diaz) Originaltitel: Brooklyn Nine-Nine Regie: Beth McCarthy-Miller Drehbuch: Brigitte Liebowitz Kamera: Giovani Lampassi Musik: Dan Marocco Altersempfehlung: ab 6